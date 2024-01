San Giovanni | il piano triennale da 43 | 5 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) Arezzo, 30 gennaio 2024 –E’ stato approvato martedì 23 gennaio, in consiglio comunale, ildelle opere pubbliche a SanValdarno. L’investimento nel prossimo triennio ammonta a 43,597,090.62. “Rappresenta il continuo dell’azione amministrativa intrapresa in questi anni – dichiara il primo cittadino Valentina Vadi – che si è sempre contraddistinta per un’attenzione alla progettazione e realizzazione di interventi finalizzati alla riqualificazione del tessuto urbano, sia esso infrastrutturale che edificato. Ildelle opere pubbliche racconta il percorso e gli obiettivi del Comune, indica tempi e risorse destinate ai lavori da eseguire nel triennio ed è il risultato di un lavoro portato avanti fin dall’inizio di questa legislatura, reso possibile anche grazie ai ...