San Giorgio su Legnano avrà la sua prima via intitolata a una donna | la storica ostetrica del paese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024) Sansu(Milano), 30 gennaio 2024 – Fino a qualche anno fa Villa Cortese nel legnanese era l'unicosenza semaforo. Adesso un altro tabù è destinato a cedere entro qualche mese. Si tratta dellastrada deldedicata a una. Sembra incredibile ma fino al 2024 Sansunon ha mai avuto una via, una piazza o una stradaal femminile. Presto però una via che saràa Gabriella Consorti,morta nel 2007. La nuova intitolazione riguarderà la strada che fa da proseguimento a via don Bosco dopo l’incrocio con via Marzabotto, accanto al piazzale del cimitero cittadino. Classe 1929, Gabriella Consorti ...