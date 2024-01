Sampdoria | per la difesa resta viva un'idea dal Milan

Saranno ore calde per la Sampdoria e per il suo direttore sportivo Andrea Mancini, atteso oggi a Milano per trattare varie situazioni in entrata... (calciomercato)

La Sampdoria riuscirà in qualche modo a tamponare l'emergenza in difesa in vista della partita con il Modena. Sabato la squadra di... (calciomercato)

La Sampdoria, in piena emergenza per quanto riguarda la difesa, a breve dovrebbe assicurarsi le prestazioni dell`ex Atalanta, Fiorentina e Valencia Piccini. L`ingaggio.Legato a Rolfini c’è il destino di Delle Monache per il quale l’accordo con la Sampdoria è stato raggiunto, ma non c’è ancora la firma sui contratti. Qualcuno chiederà perché Delle Monache sia ...La Sampdoria riuscirà in qualche modo a tamponare l`emergenza in difesa in vista della partita con il Modena. Sabato la squadra di Pirlo infatti rischiava di presentarsi.