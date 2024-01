Salvezza Prato | la gara chiave è col Progresso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024)inchiodato a 24 punti e in zona play out. La sconfitta incassata contro l’Aglianese, la nona di una stagione decisamente da dimenticare (purtroppo l’ennesima) dei biancazzurri ha lasciato il gruppo ora allenato da Maurizio Ridolfi alle prese con più di un grattacapo. Per fortuna (si fa per dire) non tutte le inseguitrici hanno guadagnato terreno. Il Sant’Angelo è stato sconfitto per 3-2 dalla Vigor San Marino ed è rimasto un punto dietro ai lanieri a quota 23. Avanza invece a lunghe falcate il, che dopo il successo per 1-0 sul nuovo fanalino di coda solitario Certaldo (14 punti) è salito a quota 21 e ora mette il fiato sul collo proprio alla formazione pratese. Da qui si capisce quanto sarà fondamentale la partita di domenica prossima, quando al Lungobisenzio arriverà proprio il. Uno scontro diretto ...