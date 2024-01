Salvatrice Elena Greco Con la sua bellezza fece innamorare tutti Poi le nozze e spiccò il volo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) VIAREGGIO Gli anni viareggini di Sandra Milo sono quelli dell’immediato dopoguerra: un periodo irripetibile, segnato dalle ferite del secondo conflitto mondiale, ma anche caratterizzato dalla voglia di ricostruire e di tornare alla vita. La giovanissima, nata a Tunisi nel 1933, dopo un’infanzia passata in Toscana sotto le bombe, arriva a Viareggio nel 1946. Appena tredicenne, si accompagna alla madre Maria Paglianti, originaria di Pisa – più precisamente di Lajatico – alla sorella Maja e alla nonna. Un vero gineceo perché il padre non c’è: si è eclissato durante la guerra. Una famiglia al femminile, dunque, che in quegli anni dolorosi ma anche fervidi abita in una casa di via Leonardo Da Vinci: tra i vicini c’è anche Gian Carlo Fusco, giornalista di razza e fantasioso animatore delle notti viareggine. La futura ...