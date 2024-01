Salute mentale | servono più soldi Sì della Regione

(Di martedì 30 gennaio 2024) I Cinque Stelle chiedono piùper la. La giunta regionale si impegna a farlo. Sarà così? Intanto la consigliera Marta Ruggeri registra il risultato e vigila. "Serve un finanziamento appropriato per il servizio di: la giunta regionale si impegni in tal senso". E’ questo il contenuto dell’interrogazione di M5S discussa lunedì nel consiglio regionale e presentata per richiedere un intervento urgente dell’esecutivo regionale. "Una domanda più che lecita – spiega la capogruppo di M5S Marta Ruggeri – visto che nell’atto ho dovuto richiamare una risoluzione del 2021 approvata all’unanimità, dove si chiedeva l’innalzamentospesa da destinare al settoreal 5% del Fondo sanitario ...

