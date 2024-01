Salis | Farnesina | si valuti altre misure

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 30 gennaio 2024) 12.56 Ricevendo allal'ambasciatore ungherese, convocato per la vicenda di Ilaria, il segretario generale Guariglia gli ha trasmesso i rilievi italiani sul caso. "Nel ribadire la protesta del Governo per le condizioni" in cui è detenuta e trattenuta nelle udienze Ilaria, Guariglia"ha espresso la ferma aspettativa del Governo" affinché asia accordato "al più presto un regime di custodia cautelare in linea con la normativa europea, inclusealternative alla detenzione in carcere".