Salis | Tajani | Meloni sempre informata iniziative mie e Farnesina

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gen. (askanews) – La premier Giorgia“è stata” sul tweet di ieri del ministro degli Esteri Antonioe sulla convocazione, oggi, dell’incaricato di affari ungherese in merito alla vicenda di Ilaria, la 39enne detenuta, da febbraio, in un carcere a Budapest, che è stata condotta in tribunale con i ceppi ai piedi e tirata con una catena. Lo ha affermato lo stesso ministro degli Esteri Antonio, conversando con i cronisti nel transatlantico della Camera. “Dovete chiederlo alla”, ha rispostoa chi chiedeva come mai la premier non abbia fatto alcun tipo di commento dopo le immagini arrivate dall’udienza in Ungheria. Per poi aggiungere: “voi pensate che non fossedi quello che ho detto ...