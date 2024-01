Salis | Tajani | le pressioni rischiano avere effetto contrario

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gen. (askanews) – “Bisogna stare attenti a non ottenere l’, cioè che per fare casino in Italia si peggiora la situazione, il rischio è che il giudice sottoposto adi tipo politico nostro, esterno… non so come reagisce”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antoniorisponde ai cronisti in Transatlantico che gli chiedono cosa stia facendo il governo italiano per Ilaria Satis, detenuta in Ungheria con l’accusa di aver partecipato ad una aggressione durante una manifestazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.