Salis | opposizioni | Governo riferisca

(Di martedì 30 gennaio 2024) 15.05 Lechiedono aldi riferire sulla vicenda Ilaria. In aula alla Camera Provenzano (Pd) chiede un'informativa urgente dele dice: ""Bisogna riportare in Italia Ilaria", serve che "Meloni chiami il suo amico Orban". "La gravità della situazione richiede informazioni e interventi immediati", afferma il capogruppo M5S Silvestri. "Scioccanti immagini di Ilaria ammanettata in modo indegno", "esterrefatti". Fratoianni (SI): "La Farnesina intervenga".

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2024 "Sulla dignità di Ilaria Salis, come di ogni persona detenuta, non possiamo transigere. Oggi è stato convocato alla Farnesina l'incaricato d'affari ungherese, ...Roma, 30 gen. (askanews) – "Bisogna riportare in Italia Ilaria Salis: lo prevede una decisione quadro del Consiglio europeo del 2009 che offre la possibilità, in attesa di un processo, di applicare mi ...