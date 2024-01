Salernitana-Roma 1-2 | per i giallorossi una vittoria dal profumo di Champions

Salerno 29 gennaio 2024 - Due partite in Serie A, due successi. Non poteva inziare meglio l'avventura di De Rossi sulla panchina della Roma, con i ... (sport.quotidiano)

(Adnkronos) – La Roma torna a vincere in trasferta. La squadra di Daniele De Rossi si impone 2-1 a Salerno e sale al quinto posto in classifica a 35 ... (periodicodaily)

Non si riaccende la luce in casa granata , anzi il buio persiste dopo la sconfitta casalinga contro la Roma (1-2). Come accaduto contro le altre big ... (ilmattino)

(Adnkronos) - La Roma torna a vincere in trasferta. La squadra di Daniele De Rossi si impone 2-1 a Salerno e sale al quinto posto in classifica a 35 punti, a -1 dall'Atalanta quarta, scavalcando Napol ...Rui Patricio 6,5 Non si fa sorprendere da Bradaric, è la sua unica parata vera del primo tempo. Poco può sulla rete di Kastanos. Attento anche nel finale, quando la Salerinata lo ...Altra sconfitta per Pippo Inzaghi, al termine dell'ennesima buona prestazione, viziata da un altro errore individuale, un calcio di rigore per fallo di mano di Maggiore. La Salernitana gioca ...