Salernitana | i bookie esonerano Inzaghi | crolla la quota dell'addio

Non si vede la luce in fondo al tunnel. Continua il trend negativo della Salernitana : 4 punti, peggior difesa e zero vittorie, nonostante il... (calciomercato)

Mese di gennaio da dimenticare per la Salernitana che ha raccolto quattro sconfitte consecutive in altrettante partite giocate. L’assurdità è rappresentata non solo dai punteggi, tutte sconfitte per 2 ...Momento difficilissimo per la Salernitana che in questo mese di gennaio ha raccolto solo sconfitte nonostante un buon calcio espresso e tante volte si sia trovata vicinissima al successo. La classific ...Quote e risultati Serie A 22a giornata. Statistiche e aggiornamenti dopo l'ultimo turno del campionato di calcio italiano.