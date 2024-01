Salario minimo | M5S | ' da maggioranza ennesima forzatura per dire no'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - “Siamo alle solite. In commissione Politiche UE al Senato, dove si sta discutendo la legge di delegazione europea, larischia di andare sotto su un emendamento con cui il M5S e le altre forze di opposizione proponevano l'introduzione dela 9 euro l'ora ma si salva solo grazie al voto del presidente Terzi di Sant'Agata (FdI). Per prassi, lo stesso presidente non dovrebbe partecipare alle votazioni in quanto figura di garanzia. Anche stavolta, però, è stata operata una. Uno schiaffo a quasi 4 milioni di lavoratori poveri. Una vergogna”. Lo affermano in una nota i senatori del M5S in commissione Politiche UE, Dolores Bevilacqua e Pietro Lorefice.