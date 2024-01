Salario minimo | l’opposizione tenta il colpo di mano al Senato | non ci riesce e frigna | “Voto falsato”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 30 gennaio 2024) È fallito iltivo deldi far passare un emendamento sulalla legge di delegazione europea in discussione in Commissione Politiche Ue al. Un buco nell’acqua rispetto al quale la minoranza ha prima sollevato una bagarre in Commissione e poi cercato di aizzare una canizza mediatica contro il presidente Giulio Terzi, “reo” di aver votato. L’emendamento, che reiterava la richiesta già fallita dia 9 euro, è stato bocciato 8 voti a 7 epretendeva di rivotare, sebbene la procedura fosse stata corretta.fallisce ildisule cerca la bagarre “Caos in commissione Affari ...