Saipem scivola in Borsa -12% dopo incidente nave in Australia

TOKYO/LONDRA (Reuters) - Il dollaro rimane vicino alla parità mentre gli operatori attendono la decisione di politica monetaria della Federal Reserve di questa settimana per avere indizi sul futuro ...(Teleborsa) - Acquisti sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. A Milano spicca il crollo di Saipem, dopo un incidente sul ...Seduta molto pesante per Saipem in Piazza Affari dopo l'incidente senza feriti sulla nave posatubi Castorone al largo delle acque australiane durante operazioni di posa delle tubazioni: il titolo del ...