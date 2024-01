Sacchetti ha provato la via degli americani La Vuelle perde la partita e anche gli italiani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Siamo in piena teoria del caos. Siamo "all’oddio ora che facciamo" come ha detto qualche dirigente della. Siamo alla gente che si alza dai posti in tribuna per raggiungere il primo responsabile societario che capita per contestare quello che il campo riflette sulle tribune. Siamo con un piede in serie A2 perché questo è lo stato dell’arte dopo la sconfitta in casa contro Brindisi, ultima in classifica.che non ha fatto nemmeno in tempo a chiedere dove si mangia del buon pesce, è già finito in graticola. Nessuna rivoluzione, nessun cambio di marcia nonostante l’arrivo di McDuffie. Sconfitta netta quella di domenica e non c’è spazio nè per i ma e nemmeno per i però. Cambiare tutto per non cambiare niente sembra il risultato finale. Si è passati da una trazione completamente basata sugli, ad un’altra che ...