Rugby | Sei Nazioni 2024 | l’Inghilterra ai raggi X Orfana di Farrell | cavalcherà l’entusiasmo mondiale?

(Di martedì 30 gennaio 2024) Parte questo fine settimana il Guinness Seie prima avversaria dell’Italia èdi Steve Borthwick. Squadra pericolosa, mai battuta dagli azzurri, ma squadra che negli ultimi anni ha faticato a imporsi. Un modesto quarto posto un anno fa, dopo l’esonero di Eddie Jones, aveva fatto presagire il peggio, ma gli inglesi allaWorld Cup sono arrivati a sfiorare la finale e hanno conquistato la medaglia di bronzo. È l’inizio di una nuova era? Quel che è certo è che Borthwick dovrà fare a meno del suo numero 10, Owen, che si è preso un periodo sabbatico, ufficialmente per recuperare le forze mentali, e che dalla prossima stagione giocherà in Francia. Sarà George Ford o Marcus Smith a prenderne il posto? Nel primo caso vedremo un’Inghilterra forse meno spettacolare, ...

Manca poco meno di una settimana al debutto di sabato 3 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma dell'Italrugby che incontrerà l'Inghilterra (per chi volesse seguire l'evento dalle ore 15.15, diretta TV8 e Sky Sport), primo turno del Guinness Sei Nazioni, ed il pubblico del rugby è pronto a tornare in forze nella Capitale per sostenere gli Azzurri nel doppio appuntamento casalingo del 2024 ...