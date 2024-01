Ruby | i figli di Berlusconi parte civile nel processo contro un’ex ospite di Villa San Martino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) I cinquedi Silvio, morto lo scorso 12 giugno, si sono costituitinela carico di Giovanna Rigato, exdelle “cene eleganti” di Arcore accusata di aver tentato di estorcere un milione di euro al leader di Forza Italia. L’ex concorrente del Grande fratello è imputata, secondo l’accusa, per aver chiesto prima 500mila euro poi un milione di euro in cambio del suo silenzio su quello che avveniva aSan. Gli eredi dell’ex premier avrebbero potuto rinunciare, ma oggi in Tribunale a Monza – assistiti dall’avvocato Giorgio Perroni – hanno comunicato che il dibattimento proseguirà. Si torna in aula il prossimo 17 aprile. Rigato, difesa dall’avvocato Stefano Gerunda e dal collega Corrado Viazzo, ha ...