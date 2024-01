Rubano un furgone con 20mila euro di materiale edile | denunciati i due ladri

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tivoli,due cittadini Rom di 19 e 38 anni per aver rubato undi una ditta edilizia. Bottino per 20.000. Due denunce per furto e ricettazione a Tivoli (IlCorrieredellacittà.com)Tivoli, scatta la denuncia per due cittadini Rom accusati di furto e ricettazione in concorso. Entrambi, 19 e 38 anni, avevano architettato tutto da tempo. Un piano che andava avanti da settimane e trova realizzazione solo pochi giorni fa: quelli che sono stati sufficienti alle autorità per far luce su questo misfatto. La situazione è chiara. Qualche giorno fa una ditta edilizia denuncia la scomparsa di un, si teme il furto e scattano le indagini. I Carabinieri tracciano il veicolo e trovano coordinate importanti che conducono a Guidonia Montecelio. In quella zona i due artefici del colpo indisturbati con un ...