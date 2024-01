Ruba le offerte durante il funerale | incastrato dalle telecamere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 gennaio 2024) Fabriano (Ancona), 30 gennaio 2024 – Entra in chiesaile, fingendosi addolorato per la scomparsa del defunto, arraffa lefunebri ma viene. Il commissariato fabrianese ha denunciato un fabrianese per il reato di furto aggravato in una Chiesa cittadina. Tutto è iniziato una decina di giorni fa quando in una Chiesa del centro storico si è celebrata una cerimonia funebre. Al termine di questa, alcuni addetti delle pompe funebri hanno notavano che il contenitore offertorio (una cesta in vimini) posto nei pressi dell’altare (destinato a ricevere ledi congiunti ed amici) risultava essere spostato dalla originaria posizione. Intuendo la concreta possibilità che ciò fosse dovuto ad un gesto furtivo, richiedevano ...