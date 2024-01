Ruba il borsello dell' agente nell' auto di servizio | bloccato e denunciato

(Di martedì 30 gennaio 2024) La Spezia, 30 gennaio 2024 – Pomeriggio movimentato nel quartiere Umbertino: prima un giovane porta via ildi unda un'dia polizia locale, poi un altro ragazzo aggredisce gli operatori. Erano all’incirca le 17 di ieri quando una pattugliaa polizia locale, inin piazza Brin, una volta parcheggiata bene in vista l’vettura di, si allontanava di pochi metri per sottoporre a controllo un gruppo di giovania piazza. Ad un certo punto però l’attenzione degli agenti è stata richiamata da un extracomunitario che, avvicinandosi al mezzoa municipale, all’improvviso ha aperto unae portiere posteriori e si è impossessato ...

La Spezia, 30 gennaio 2024 – Pomeriggio movimentato nel quartiere Umbertino: prima un giovane porta via il borsello di un agente da un'auto di servizio della polizia locale, poi un altro ragazzo ...Ad essere derubato un uomo che arrivava col treno da Roma, i Carabinieri hanno rintracciato rapidamente i tre responsabili ...L'imprenditore aggrappato all'auto in fuga per recuperare i soldi rubati La vittima, in un estremo tentativo ...tra la fitta vegetazione, il borsello che l’uomo aveva gettato via durante la fuga. Al ...