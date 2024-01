Ruba auto e carta di credito a Jannone | rintracciato con le notifiche sul cellulare

Stava rischiando la vita per salvare il proprio, adorato, cagnolino. “Mi hanno portato via mio figlio”, sarebbe stato uno dei primi pensieri di Ali ... (ilfattoquotidiano)

IL FURTO. Il presunto autore ha usato la carta per fare acquisti ed è stato individuato in zona stazione grazie alle notifiche arrivate sul telefono dell’ex parlamentare.Prima il furto della Panda in corso Umberto a Civitanova, poi l’incidente a Sant’Elpidio a Mare. A perdere la vita il marocchino Mustapha Aderdour, residente a Porto Sant’Elpidio.L’episodio è avvenuto a Comeana e l’uomo di nazionalità marocchina, nato nel 1992, senza fissa dimora, è stato denunciato alla Procura della Repubblica anche per ingresso e soggiorno illegale nel ...