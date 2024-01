Romina Carrisi | un parto difficilissimo | la rivelazione di Al Ban

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024), diventata mamma per la prima volta del piccolo Axel Lupo, è stata “in travaglio per 14 ore”, ma ora sta bene: lo ha rivelato il padre, Al Bano, in un'intervista al settimanale DiPiù Tv. Il cantante è così diventato nonno per la quarta volta. Parlando del nome di suo nipote, Al Bano ha spiegato che Axel in ebraico significa "Signore della pace" mentre il lupo è simbolo di forza e libertà. L'artista ha raccontato che tanti anni fa aveva un avvocato tedesco che si chiamava Axel e che questo nome così particolare potrebbe essere rimasto impresso a sua figlia. Parlando invece dell'origine del suo nome, Al Bano ha raccontato di quando suo padre era soldato in Albania durante la Seconda Guerra Mondiale e, affamato e infreddolito, fu aiutato dalla gente del posto. Per questo aveva promesso a se stesso che se mai fosse sopravvissuto e avesse ...