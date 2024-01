Romano Prodi | L' Italia da sola fa ben poco in Africa | serve un progetto più ampio ed europeo

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il Professore osserva l'attenzione "straordinariamente intensa e profonda" della presidente della Commissione Ue per l’e la interpreta così: "Meloni è la polizza di assicurazione per von der Leyen". Critica l'assenza di alternativa al centrodestra, giustifica in parte Schlein ("È nella situazione più difficile"), ma non Conte ("Deve ancora decidere dove stare, perfino su Trump")

No. Se questo è un progetto iniziale per mobilitare risorse sono contentissimo, ma la dimensione quantitativa è un aspetto decisivo". Lo ha detto Romano Prodi a SkyTg24 parlando del piano Mattei.Quando guarda al governo Meloni, Romano Prodi non è preoccupato dai rigurgiti del passato, ma dalle distorsioni del presente. "Il non volere affrontare la questione del debito a causa del legame ...Prodi: «Elly Schlein si ritrova nella situazione più difficile per un leader di partito. Per sciogliere nodi complessi serve tempo. Giorgia Meloni Sta diventando una polizza di assicurazione per Ursu ...