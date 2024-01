Roma vs Cagliari | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 30 gennaio 2024) Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I giallorossi inseguono il quarto posto, i sardi, invece, la salvezza.vssi giocherà lunedì 5 febbraio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio OlimpicoVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I giallorossi, con l’arrivo del nuovo tecnico De Rossi, sembrano aver trovato la giusta strada per arrivare a quel quarto posto, necessario per salvare una stagione nata male. Nelle ultime due partite sono arrivati sei punti, ed è necessario continuare così I sardi sono in piena bagarre per la salvezza con un terz’ultimo posto che non lascia tranquilli. Oltretutto la squadra di Ranieri sta faticando non poco, tanto che nelle ultime cinque giornate sono arrivati due sconfitte, due pareggi e una vittoria LE ...