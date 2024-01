Roma trasporti – Italia viva | “L’Antitrust conferma nostre ragioni contro l’affidamento diretto ad Atac”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 30 gennaio 2024) “No aladdel trasporto pubblico locale. Una posizione che abbiamo sempre sostenuto e che abbiamo ribadito con forza lo scorso ottobre in Aula Giulio Cesare, quando – unico gruppo di opposizione a farlo – abbiamo votatola delibera che prorogavaadfino al 2027. Finalmente non siamo soltanto noi a dirlo. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha infatti annunciato che proporrà ricorso al Tar del Lazioquesta decisione del Campidoglio, assunta senza che ci fossero le condizioni. Una buona notizia, chele. Riteniamo che per garantire adeguati standard di qualità, migliorare il servizio e liberare i ...