Roma | serata a base di alcol poi lo stupro | 18enne violenta una 15enne

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 30 gennaio 2024) Una notte di trasgressione giovanile si è rivelata un’esperienza traumatica per una giovane. La ragazza ha raccontato di essere statata da un conoscente, che ha abusato di lei dentro un asilo a Casalotti, in piena notte. Violenza sessuale su una minorenne a– www.ilcorrieredellacittà.com Sarebbe dovuta essere una nottata di follia e baldoria giovanile, ma per unasi è trasformata invece in orrore. La ragazza è rimasta vittima di uno, dopo essersi isolata con unall’interno di un asilo, in zona Casalotti, a. Il maggiorenne, sfuggito al linciaggio da parte del ragazzo e degli amici di lei non appena saputa la notizia, è sotto processo ora per violenza sessuale. Litiga col fidanzato e, per farlo ingelosire, si isola con un ...