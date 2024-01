Roma | Nobili Iv | ' Campidoglio liberi trasporto pubblico da inefficienze e fallimenti Atac'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024), 30 gen (Adnkronos) - "Dopo aver formulato un parere molto chiaro in cui spiegava alche era necessario aprire alla concorrenza sullocale e che non c'erano le condizioni per un nuovo affidamento diretto ad- e dopo che ilha ignorato questo parere - l'Autorità Antitrust ha deciso di impugnare al Tar la decisione diCapitale. Insomma: avevamo ragione noi". Lo dice Luciano, di Italia viva. "Italia Viva è l'unica ad aver votato contro la proroga ad, l'unica a chiedere la messa a gara del servizio. E a spiegare che non si può andare avanti così, con un'azienda carrozzone che nega ogni giorno il diritto ad una mobilità efficiente aini, senza concorrenza e senza trasparenza. Noi continueremo la nostra battaglia: ilfaccia marcia indietro efinalmente ildallee daidi", aggiunge il Consigliere regionale del Lazio.