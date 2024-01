Roma International Estetica | l’appuntamento per vincere in bellezza

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 gennaio 2024)XVI edizione – Laè in continua evoluzione e i professionisti del settore non possono restare indietro. Dal 3 al 5 febbraioe benessere tornano protagonisti a Fieraper la XVI edizione di RIE-(www..it), la manifestazione dedicata al mondo dell’professionale e del benessere, organizzata da Fiera. Esposizione di prodotti e aziende di eccellenza, appuntamenti business, formazione, convegni, corsi ECM, show, competizioni e contest, incontri tematici, workshop, networking: è l’occasione ideale per aggiornarsi, approfondire e confrontarsi, ...