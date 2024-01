Roma | incendio in appartamento | 91enne in codice rosso

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il fumo da una finestra al decimo piano di una palazzina di via Bruno Buozzi, ha creato non poco allarme stamattina, martedì 30 gennaio. Una volta scattato l’allarme sul posto si sono precipitate tre pattuglie dei Carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118., il fuoco nella camera da letto dell’anziana (ilcorrieredellacitta.com)Grande la preoccupazione per l’unica occupante di quell’, unavedova. Il fuoco si era sviluppato nella camera da letto dell’anziana che è stata immediatamente soccorsa e affidata alle cure dei sanitari che l’hanno trasportata in, seppure non in pericolo di vita al Sant’Eugenio, per una intossicazione da fumo. Carabinieri, Vigili del fuoco e 118 sul posto I Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della ...