Roma | il Galatasaray ci riprova per Celik

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ildopo la cessione di Sacha Boey al Bayern Monaco, sta cercando disperatamente un nuovo terzino destro da inserire in rosa. Come...

La Roma lavora su più tavoli per esaudire i desideri di De Rossi. Pinto deve sbloccare almeno una cessione per arrivare ad Angelino con... (calciomercato)

La Roma ha un nuovo terzino sinistro: è Angelino, anni 27, arrivato dal Galatasaray dopo la fine anticipata del prestito al Lipsia. Il contratto è stato depositato in Lega Serie A. Ora si attende ...l club turco in cerca di un terzino destro dopo la cessione di Boey, con intensificazione dei contatti per il giocatore giallorosso.Angelino alla Roma – Dopo essere sbarcato in città nella giornata d’ieri ed aver effettuato le visite mediche, adesso è arrivata anche la definitiva ufficialità. La Roma ha depositato in tarda ...