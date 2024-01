Roma | colpo-Champions contro la Salernitana | De Rossi ingrana la seconda

(Di martedì 30 gennaio 2024) Lasbanca Salerno e vede la. La squadra di De, allavittoria consecutiva, vince 2-1 il Monday Night della 22esima di Serie A, sfrutta i passi falsi delle dirette concorrenti e opera un maxi sorpasso che significa quinto posto in classifica e -1 dalla zona. Lalotta, ma esce dal campo con una sconfitta pesante. I campani restano ultimi a 12 punti. Nell'ultima partita di Tiago Pinto come ds della, Delancia il tridente Dybala-Lukaku-El Shaarawy. Inzaghi si affida a Simy. Prima dell'inizio del match il ricordo per Gigi Riva. Avvio lento, per vedere il primo tiro in porta ci vuole il 13' con Candreva che ci prova dalla destra senza però creare problemi a Rui Patricio. La...

Quello di Renato Sanches è ormai a tutti gli effetti non più un caso , ma un autentico flop di mercato. Acquistato in estate come... (calciomercato)

La prima di De Rossi vale un sorriso enorme e il saluto sotto la Sud al termine del match. Vittoria per i giallorossi grazie a Lukaku e Pellegrini. L’Hellas prova a riaprire il match, ma i giallorossi ...Non si riaccende la luce in casa granata, anzi il buio persiste dopo la sconfitta casalinga contro la Roma (1-2). Come accaduto contro le altre big del campionato, anche questa volta però ...Altra sconfitta per Pippo Inzaghi, al termine dell'ennesima buona prestazione, viziata da un altro errore individuale, un calcio di rigore per fallo di mano di Maggiore. La Salernitana gioca ...