Roma | Baldanzi più lontano | si offre Bernardeschi

(Di martedì 30 gennaio 2024) Angelino è già sbarcato, Huijsen è da tempo a Trigoria. Ma il mercato in entrata dellapotrebbe non essere finito...

La Roma, chiusa la trattativa che porterà Angelino nella Capitale, vuole chiudere il mercato con un colpo nel reparto ...Tommaso Baldanzi aveva pensato di andare via dall'Empoli già in ...Ecco perché la settimana scorsa la Roma si era fatta avanti per portarlo subito nella capitale. I giallorossi hanno proposto un ...La prima resta quella naturalmente legata a Tommaso Baldanzi ma che sta trovando in questo momento una resistenza più forte dell’Empoli ...