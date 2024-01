Roma Angelino | «Orgoglioso di far parte di questa squadra»

(Di martedì 30 gennaio 2024) Le prime parole di, nuovo calciatore della: «Quando mi hanno chiamato non ho avuto nessun dubbio»è un nuovo calciatore della. Il centrocampista difensivo ha parlato subito ai canali ufficiali del club giallorosso. Di seguito le sue parole. «Quando ho sentito pronunciare la parola, non ho avuto la minima esitazione. E oggi mi rendeentrare a fardi un grande Club, con un’incredibile storia alle spalle e unaricca di campioni: non vedo l’ora di conoscere il mister e i miei nuovi compagni e di mettermi a loro disposizione».

Come raccontato dalla nostra redazione, da giorni la Roma aveva bloccato Josè Tasende, meglio noto come Angeliño. Nella nottata di ieri, quindi, il Galatasaray ha dato il proprio via libera ...Trovato l’accordo con la Roma, attesa per la fumata bianca decisiva. La Roma si sblocca in entrata, ufficializzando il colpo Angelino in queste ore. Il laterale spagnolo arriva in prestito dal Lipsia ...Presente anche Angelino che è subito sceso in campo pochi minuti dopo l'annuncio ufficiale. Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato ...