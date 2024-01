Roma | 42enne arrestato per incendio | maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della compagna

(Di martedì 30 gennaio 2024) Nuovaverso le donne a: compagno violento brucia l’appartamentopropria fidanzata a Valle Fiorita. Casa incendiata: immagine di repertorio (credits Canva) – IlCorrierecittà.comNuovo episodio disulle donne a. L’episodio si è svolto nel quartiere di Valle Fiorita, dove una donnana di 39 anni si è vista bruciare la propria casa dall’ex compagno. L’uomo è risultato essere un somalo di 42 anni, che sulla donna già da tempo riversava quotidiane violenze fisiche e abusi sessuali, tanto da mandarle in diverse occasioni al Pronto Soccorso. Appicca le fiamme nella casa dell’exLa vicenda si è svolta a via San Giovanni La Punta, nel quartiere di Valle Fiorita dove risulta residente la ...

I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 42enne straniero, noto nel quartiere per i suoi diversi precedenti, gravemente indiziato dei reati di incendio, maltrattamenti ...Succede a Valle Fiorita, zona Due Leoni, nel quadrante est della Capitale. In manette è finito un 42enne somalo, noto nel quartiere per i suoi diversi precedenti. Dovrà rispondere dei reati di ...La donna lo ha denunciato, temendo per la propria vita. L'uomo, già sottoposto all'obbligo di firma per reati legati alla droga, è stato bloccato dai Carabinieri non lontano dall'abitazione data alle ...