Roberto Benigni | sogno un nuovo film

(Di martedì 30 gennaio 2024) di Beatrice Bertuccioli La processione avanza per le strade del quartiere genovese di Oregina, diretta al santuario di Nostra Signora di Loreto. In quel dicembre del 1847, sono vietate le adunate di oltre dieci persone e la polizia sabauda vigila in forze. Ma quella è, almeno all’apparenza, una manifestazione religiosa. D’un tratto viene intonato un canto e a quell’improvvisato coro si uniscono oltre trentamila persone. "Fratelli d’Italia, l’Italia s’è desta", cantano tutti a squarciagola. Le parole le ha scritte un giovane poeta e patriota mazziniano, Goffredo Mameli, genovese, come genovese è l’autore della musica, Michele Novaro. Aveva diciannove anni Mameli quando scrisse Il canto degli italiani e poco più di ventuno quando morì, ferito a una gamba, combattendo in difesa della Repubblica Romana. A lui rende omaggio la miniserie Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia, regia di ...