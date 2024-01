Roberto Benigni | dottorato honoris causa in Belle Arti dall’Università di Notre Dame Lui scherza | “Ora è ancora più prestigiosa”

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gennaio 2024 –, attore, regista, Premio Oscar e poeta di fama internazionale; Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani dal 2016 e responsabile di un'immensa e inestimabile collezione di opere d'arte che include l'iconico soffitto della Cappella Sistina; e Monsignor Brian Farrell L.C., ordinato vescovo da Papa San Giovanni Paolo II nel 2003, oggi segretario del dicastero per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, oltre che voce schietta nel condannare l'antisemitismo in favore di un dialogo interreligioso tra ebrei, cristiani e musulmani. A loro l'Università di, nella sua sede di Roma, ha conferito ieri tre dottorati, ine Giurisprudenza. «Tre leader eccezionali nei rispettivi campi - ...

Se, in Italia, Johnny Stecchino è un film diventato in qualche modo iconico e parte integrante della storia del cinema, negli Stati Uniti Roberto ... (ilgiornale)

di Beatrice Bertuccioli La processione avanza per le strade del quartiere genovese di Oregina, diretta al santuario di Nostra Signora di Loreto. In ... (quotidiano)

“Mi piacerebbe girare un piccolo film in cui lasciarsi andare a un momento di felicità e spensieratezza”. Roberto Benigni torna a parlare di cinema dopo tempo immemorabile. Le dotte analisi dantesche, ..."Credo che l'Ambasciata italiana abbia partecipato ad almeno quattro udienze in cui mia figlia è stata portata in queste condizioni davanti al giudice. (ANSA) ...E’ dal 2005 che Roberto Benigni manca dal grande schermo, l’ultima volta fu La tigre e la neve. C’è stata la tv, certo, le grandi platee per Dante o la Costituzione ma il cinema è un’altra cosa, per l ...