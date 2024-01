‘Ritira la denuncia o ti do fuoco’ | arrestato 49enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 gennaio 2024) Guastalla (Reggio Emilia), 30 gennaio 2024 – “Ritira lao ti do fuoco”. Questa la minaccia che ha lanciato all’ex marito dell’ex compagna nonostante la misura del divieto di avvicinamento nei confronti di lei. E alla risposta negativa si allontanava in auto urlando testualmente. “Te la faccio pagare”'. E' stata la stessa ex dei due uomini a chiamare il 112 dei carabinieri che ha inviato sul posto un equipaggio de, nucleo radiomobile della compagnia carabinieri di Guastalla, ma l'uomo si era già dileguato. I militari hanno quindi ascoltato alcuni testimoni. Per questi fatti risalenti al 7 marzo del 2019 a seguito anche dellasporta dalla vittima ilvenivato dai carabinieri della stazione di Guastalla alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal procuratore Calogero Gaetano Paci, in ...