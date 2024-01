Rita Dalla Chiesa stronca l’isteria della sinistra sulla Rai | “Lottizzerebbe pure le poltrone nei bagni”

(Di martedì 30 gennaio 2024) “Se ci fosseroneiroquelle”. Bella tirata d’orecchi – e bella umiliazione alla- da parte diche torna sul caso Rai a Quarta repubblica.Da Nicola Porro si parlapolemica sull’informazione innescata dal fantomatico sit-in del 7 febbraio organizzato da Elly Schlein. Un’iniziativa lunare, non a caso la segretaria dem è rimasta col cerino in mano: si sono sfilati dall’iniziativa, Calenda, il M5s, Avs. Insomma, l’hanno “scaricata”. Con una frantumazione dell’opposizione tra accuse e contro-accuse. La polemica su una fantomatica “TeleMeloni” non regge. La popolare conduttrice e deputata di Forza Italia, una professionista che la Rai l’ha frequentata e la conosce bene, si ...

fermato il figlio di Rita De Crescenzo mentre era alla guida di uno scooter senza patente su via Caracciolo. È ritornato in casa ... (teleclubitalia)

Messa in campo una serrata attività, con l’impiego di uomini 24 ore su 24 in servizi di appostamento in zone considerate strategiche, i militari notano la moglie proprio a Basaluzzo nonostante avesse ...L'avvocata di Verdello è ferma a Malindi da fine dicembre perché uno dei suoi cani ha morso una manager di Briatore. Ma non può ancora tornare in Italia ...La decisione del giudice penale favorevole alla legale di Verdello. Ma è in corso anche un processo civile e il passaporto resta sotto sequestro ...