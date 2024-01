Riprendere Zirkzee? No | il Bayern investe su Kusi-Asare

Il Bayern Monaco investe sui centravanti del futuro. Un anno e mezzo dopo aver speso 20 milioni di euro per acquistare dal Rennes il francese Mathys Tel (classe.Zirkzee sabato sera a San Siro ha rubato l’occhio ai dirigenti rossoneri, le possibilità di vederlo in maglia rossonera aumentano. Matteo Moretto, noto esperto di mercato e giornalista di Relevo, è in ...In svantaggio dopo il gol di Zirkzee, i rossoneri hanno avuto la bravura di rovesciare l’andamento della gara grazie alla doppietta di Loftus Cheek. Uno sforzo vanificato solo al 90', con il calcio di ...