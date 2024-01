Rio Ave vs Estoril Praia – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il Rio Ave accoglierà l’all’Estadio dos Arcos mercoledì 31 gennaio per uno scontro chiave nella lotta al fondo della classifica della Primeira Liga. Le due squadre sono separate da un solo punto dopo 18 partite di campionato, con i padroni di casa seduti nel posto dei playoff di retrocessione e gli ospiti appena un punto sopra il terzetto di fondo. Il calcio di inizio di Rio Ave vsè previsto alle 19:45 Anteprima della partita Rio Ave vsa che punto sono le due squadre Rio Ave Dopo una prima parte di campionato difficile, il Rio Ave torna in azione mercoledì con l’obiettivo di uscire dal terzetto di fondo della Primeira Liga e lottare per la sopravvivenza in massima serie. Nelle prime 18 uscite, le Os Rioavistas hanno raccolto ...