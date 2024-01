Rimini | picchiava la moglie per non voleva indossare il velo e la stuprava

(Di martedì 30 gennaio 2024) Pubblicato il 30 Gennaio, 2024laperché si rifiutava diilislamico, oltre a costringerla sotto minaccia ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà. Per questo motivo un cittadino marocchino di 56 anni è indagato dalla Procura diper violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti in famiglia. L’indagine dei carabinieri di Novafeltria era partita dalla segnalazione del pronto soccorso dove la donna era arrivata con una ferita sospetta alla mano. Le verifiche dei militari dell’Arma hanno poi confermato i comportamenti aggressivi compiuti dal 56enne.

Picchiava la moglie perché si rifiutava di indossare il velo islamico, oltre a costringerla sotto minaccia ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà: per questo motivo un cittadino marocchino d ...La Sala Operativa inviava una volante in seguito a più segnalazioni di urla proveniente da diverse persone. Sul posto, i poliziotti individuavano una ragazza che indicava due soggetti, quali presunti ...I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa nei giorni scorsi hanno tratto in arresto in flagranza di reato un ventiduenne ragusano per maltrattamenti in famiglia e lesioni. La ...