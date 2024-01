Righini e Lattanzi piangono Sandra Milo | “Artista dal talento smisurato”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 30 gennaio 2024) ROMA – “Con la scomparsa dilo spettacolo italiano perde un’icona dell’immaginario collettivo, un’dal, declinato non soltanto al cinema, a cui ha regalato i momenti più lunghi della sua carriera, ma anche al teatro e alla televisione, sua grande passione”. Così il presidente del Festival Tulipani di Seta Nera, Diego L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: E’ morto l’attore Flavio Bucci, l’omaggio Sabrina Ferilli compie 55 anni Tom Hanks rivela un nuovo look per il biopic su Elvis Thor: Love and Thunder – Altre novità sugli attori L’esorcista, la trilogia sequel presto in arrivo Dove vedere Downton Abbey 2: Una Nuova Era, streaming gratis Netflix, Sky o Prime Video? Film ...