Riflettori sulla Fed | cosa aspettarsi dalla riunione di domani

(Di martedì 30 gennaio 2024) Dopo il nulla di fatto della BCE sui tassi, itornanoFederal Reserve, chesi appresta ad annunciare le decisioni di politica monetaria. Non sono attese decisioni sui tassi, che per ora resteranno invariati e, similarmente alla BCE, ci si attende un ancoraggio delle decisioni del Board ai dati in uscita nei prossimi mesi. Il voltafaccia della Fed Frattanto, gli analisti di Pictet Asset management, ricordano che “c’è un evento chiave che determina la view attuale: il voltafaccia della banca centrale americana, avvenuto nelladel Fomc dello scorso 13 dicembre, quando la Fed ha segnalato con il suo dot plot tre tagli dei tassi di 25 punti base ciascuno nel corso del 2024 (rispetto ad un taglio indicato nel FOMC di settembre). Il mercato ne prezza oggi sei, avendo già cominciato il recupero ...