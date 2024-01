Ricorso Retribuzione Professionale Docente

Leggi tutta la notizia su posizioniaperte

(Di martedì 30 gennaio 2024) Cerchi supporto per presentare il ? Docenti.it è a tua disposizione per supportarti e guidarti durante tutta la procedura. Come funziona ilper ottenere il riconoscimento della RPD? Chi può e come farlo? Perché Presentare ? Per prima cosa, cerchiamo di capire le ragioni che sono alla base delper l’ottenimento della RPD. Per comprendere meglio partiamo dall’ultimo intervento della Cassazione che, con ordinanza n.6293/2020, ha ribadito quanto già espresso fermamente nel 2018, ossia l’illegittimità e la discriminazione alla base dell’esclusione dal percepimento della RPD dei docenti precari impiegati in supplenze, pur se di breve periodo. Questo sulla base del principio di parità di trattamento stabilito dall’accordo quadro europeo in materia di contratto a tempo determinato. In virtù di tale divieto di esclusione, ...