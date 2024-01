Ricca e all’avanguardia Qualità e imprese Brianza in cima alla hit benessere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024) A Monza esi vive bene e il trend continua a migliorare. A certificarlo sono state le classifiche perdella vita uscite sul finire dell’anno appena passato, che hanno sancito quella brianzola tra le migliori 10 province d’Italia in cui vivere. La prima in ordine di tempo è stata quella pubblicata drivista ItaliaOggi il 20 novembre, che ha visto Monza epiazzarsi in ottava posizione su 107 province italiane - scalando ben 12 posizioni rispetto al 2022 - avendo come parametri affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati, reddito, sicurezza sociale, sistema salute, tempo libero. Il 3 dicembre è arrivato invece il risultato dell’indagine del Sole 24 Ore, in cui la provincia brianzola si è piazzata nona, crescendo di ben 14 posti rispetto all’anno precedente (in ...