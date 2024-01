Riassunto | Altasciences nomina un nuovo amministratore delegato delle operazioni cliniche

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 30 gennaio 2024) LAVAL, Quebec–(BUSINESS WIRE)– James entra indopo aver lavorato come Vice Presidente, Research, presso l’Akron Children’s Hospital, e più recentemente come Vice Presidente, Research Operations per Circuit Clinical. “Le qualità comprovate di leadership dimostrate da James e la sua conoscenza approfondita di tutte le fasi della ricerca clinica saranno preziose per offrire una guida esperta per i nostri clienti lungo il loro percorso clinico di fase iniziale”, ha affermato Ingrid Holmes, Vice Presidente, Clinical Operations,. Con quasi un decennio di esperienza nei settori sanitario e farmaceutico, compreso quello della farmacologia clinica, James applicherà le sue competenze per controllare la gestione giornalieradell’unità di farmacologia ...