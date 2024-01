Responsabile di violenza sessuale a danno di più ragazze minorenni | ai domiciliari

(Di martedì 30 gennaio 2024) Arezzo, 30 gennaio 2024 – I Carabinieri della Stazione di Arezzo hanno eseguito un ordine di custodia cautelare, con la misura degli arresti, emessa dal G.I.P. del locale Tribunale, nei confronti di uno straniero, residente in un comune di questa provincia, ritenutodel reato dicommesso da dicembre 2023 a gennaio 2024 nei confronti di 6 giovani studentesse, residenti in diversi comuni di questa provincia all’interno di autobus di linea extraurbana. Le indagini che hanno portato all’emissione della misura cautelare sono partite dalle dichiarazioni di una ragazza che era stata molestata e che, confrontandosi con altre coetanee, vittime degli stessi abusi mai denunciati, aveva realizzato che l’autore era lo stesso. I Carabinieri, presa la denuncia, avviavano le indagini sulle ...

Nei giorni scorsi, il personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, coordinato ...Il ragazzo, accompagnato dai genitori, nel settembre dello scorso anno ha denunciato presso il Commissariato di Gioia Tauro gravi episodi di violenza fisica e verbale posti in essere nei suoi ...La Polizia di Stato di Gioia Tauro - coordinata dalla Procura della Repubblica per i Minori di Reggio Calabria - ha denunciato in stato di libertà due ...