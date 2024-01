Repubblica contro Meloni in difesa della stampa libera | ma dimentica quegli articoli al miele pro-Draghi

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 30 gennaio 2024) Da giorni è montata una polemica relativa ad alcuni attacchipresidente Giorgianei confronti di, dopo che il giornale di proprietà degli Elkann aveva titolato, a propositostrategia di privatizzazione di alcune partecipate di Stato: “Italia in vendita”. La reazione da parte del giornale non è tardata giustamente ad arrivare. Chiunque appartenga alla classe politica, specie se membro dell’esecutivo, non può metter bocca su inchieste di questo o quel giornale. O meglio, non può delegittimarlo facendo riferimento ai proprietari – in questo caso gli Elkann –, lasciando intendere che il lavoro giornalistico di quella testata non sia credibile a priori. Quest’ennesima uscita diè dovuta ad una sola ragione: hato di non essere più ...