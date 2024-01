Report Ics-Sport e Salute | ‘in Italia vale 22 mld di euro | contributo 1 | 3% al Pil’

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Adnkronos) – Inil settore delloha raggiunto una dimensione economica rilevante pari a circa 22 miliardi di, con unal Pil nazionale dell'1,3%. Si evince dal Rapporto2023, prima indagine di sistema, presentata oggi dall'Istituto per il Creditoivo e da. La pubblicazione ha l'obiettivo di accendere un faro sul grande potenziale dell'industriaiva, fornendo un quadro delal Pil, della domanda di praticaiva, dello stato del parco impianti nazionale e della dimensione di impatto dello. Losi conferma una vera e propria industria, con un potente effetto leva in termini di ricadute economiche, stimato in 2,2x e un'incidenza significativa a livello occupazionale. Nonostante i contraccolpi della pandemia, il sistemamantiene negli anni uno zoccolo duro di addetti che si aggira attorno alle 400 mila unità, grazie alla presenza di oltre 15 mila imprese private, circa 82 mila enti non profit e quasi 900 mila volontari. L'industriaiva presenta, tuttavia, molte zone grigie di vulnerabilità, prime fra tutte i divari territoriali sul fronte impiantistico e della praticaiva, e la fragilità finanziaria delle gestioni. Il settoreivo -spiega il- è stato duramente colpito dalla pandemia. Il Covid ha 'bruciato' quasi 4 miliardi di Pil, segnando un drastico crollo degli investimenti (-76% nel 2020, con un parziale recupero nel 2021), mentre la crisi energetica ha compromesso l'equilibrio finanziario di molte strutture, fortemente penalizzate dall'aumento delle bollette di elettricità e gas che, nei picchi massimi delle quotazioni, sono arrivate a incidere fino al 45% dei costi fissi totali. Il segno lasciato dalla pandemia e l'impatto degli shock energetici connessi alle tensioni geopolitiche internazionali mettono le istituzioni pubbliche e il sistemaivo di fronte alla necessità di avviare una fase di ristrutturazione e rinnovamento del mercato attraverso tre principali linee di intervento: investimenti, culturaiva e imprenditorialità, con l'obiettivo di valorizzare il grande potenziale di impatto sociale ed economico dello. Nel rapporto 2023 e4mergono anche delle zone grigie di vulnerabilità connesse allo stato delle infrastruttureive, caratterizzate da significativi problemi di manutenzione e conservazione e da una disomogenea distribuzione territoriale. Il 44% degli impianti è stato realizzato negli anni Settanta e Ottanta, in gran parte inefficiente in termini di sostenibilità economica e ambientale. La pandemia e la successiva crisi energetica hanno avuto pesanti ripercussioni sull'equilibrio finanziario di molte struttureive, fortemente penalizzate dall'aumento delle bollette di elettricità e gas che, nei picchi massimi delle quotazioni, sono arrivate a incidere fino al 45% dei costi fissi totali. La sfida principale è rendere più efficiente e capillare la rete delle infrastrutture, favorendo la transizione verde e digitale degli impianti e assegnando priorità di intervento al Mezzogiorno, dove è localizzato solo il 26% degli impianti nazionali."Uno dei primari target di intervento è la scuola, attraverso programmi di educazioneiva e piani di valorizzazione dell'edilizia scolastica. Un Paese in cui 6 scuole su 10 sono prive di palestra nega ai giovani un'occasione importante di crescita personale, aumentando la propensione ad assumere stili di vita sedentari, con ripercussioni sulle future condizioni di, fisiche e mentali", spiega il.